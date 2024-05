Com 48 lutas de MMA, brasileiro estreia no UFC contra russo invicto em junho

Dono de um currículo com 48 lutas profissionais no MMA, Joilton Lutterbach se prepara para estrear no UFC. E, logo em sua primeira aparição na companhia, o brasileiro terá um compromisso complicado pela frente, pois enfrentará Sharabutdin Magomedov, ainda invicto, no dia 22 de junho, na Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo site 'Cageside Press' e confirmada pelo atleta em suas redes sociais.

O duelo em questão será realizado no peso-médio (84 kg). No MMA, 'Peregrino' atuou pela última vez em abril de 2023, no Brave. O atleta chega embalado por quatro vitórias seguidas para estrear no UFC. Já 'Shara' vai disputar seu segundo combate pela companhia e, novamente, contra um brasileiro. Em seu primeiro compromisso na casa, o russo venceu Bruno 'Blindado' por decisão unânime, emplacando seu 12º triunfo no esporte.

Registro de 'Peregrino' no MMA

Joilton Lutterbach, de 31 anos, já integrou diversas organizações de MMA e, agora, chegou na maior delas. No esporte desde 2011, o brasileiro construiu um cartel composto por 38 vitórias, nove derrotas e um 'no contest' (sem resultado).