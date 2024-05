Você pagaria R$ 2 mil em um abacaxi? Versão chinesa intriga americanos

Você pagaria R$ 2 mil em um abacaxi? Acredite: norte-americanos estão pagando US$ 396 (R$ 2.026,93, na cotação atual) em um modelo especial da fruta que começou a ser vendido no país no início do mês. O diferencial? A casca é vermelha.

O que esse abacaxi tem?

Esse abacaxi é um produto de marca registrada chamado Rubyglow (brilho rubi, na tradução literal), da empresa DelMonte. As vendas começaram em janeiro, na China. E, até agora, só estão disponíveis por lá e nos EUA.

A fruta é produzida na Costa Rica e é resultado do cruzamento entre uma espécie clássica e o abacaxi Morada, descrito como raro e predominante em regiões da Colômbia e da Venezuela. A empresa afirma que levou mais de 15 anos para desenvolver o produto.