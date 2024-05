Anitta age como todo artista deveria agir: abre o mar pra tolerância passar

Afinal, chegamos à vida adulta. Ao admirável mundo das pesquisas de opinião. Do deus algoritmo. Das fórmulas ultratestadas. Dos pensamentos replicados. Do "vê se tem mercado pra fazer o que você acredita". Do medo total e absoluto de ser diferente ou original. De atender aos chamados do silêncio, do que ninguém ainda disse, mas que, por acaso, você tem vontade de dizer.

Porque o novo sempre vem, já cantava Elis Regina. Mas não sozinho, porque ele precisa de um nome próprio. De personalidade, de desejo, de bravura. De, com todo o respeito, tudo o que falta à Inteligência Artificial. De pessoas que vêm e mudam TUDO. Tudo mesmo, caixa alta. Não, não acontece toda hora, mas quando acontece, ai, ai.

Aconteceu aqui. De uma garota chegar e fazer uma revolução por clipe. Por fala, por som. Bem aqui, olha que sorte, no nosso DDI. Uma única mina que veio e mudou a música, o país, a língua, a moda, a cultura, a história, a bandeira… E isso tudo sendo simplesmente quem ela é e colocando no mundo tudo o que ela tem de mais genuíno (juro que eu acho que "genuíno" devia ser sinônimo de "divino").