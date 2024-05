Gasolina é a melhor opção frente ao etanol em 10 estados; veja a nova lista

"Da mesma forma como aconteceu em abril, na primeira quinzena de maio os preços dos combustíveis seguem tendência de aumento, especialmente o etanol", explica Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, proprietária da Ticket Log.

"O valor médio do litro da gasolina está cotado a R$ 6,02, com aumento de 1,01%, e o etanol é encontrado a R$ 4, após acréscimo de 1,78% no preço. A cidade de São Paulo continua liderando o ranking das menores médias do país tanto para a gasolina quanto para o etanol. Houve uma mudança na análise da competitividade do etanol quando comparado a gasolina, apesar de o combustível ainda ser mais vantajoso na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Aumentou de oito para dez o número de Estados que têm a gasolina como opção mais vantajosa."

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56