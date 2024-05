Campeã no boxe, influencer Jully Poca expressa interesse em luta com Ronda Rousey

Com milhões de seguidores nas redes sociais, a influencer Jully Poca tem se destacado também no mundo das lutas. Recentemente, a boxeadora paulista defendeu com sucesso seu cinturão do peso-cruzador da 'Misfits Boxing', diante da australiana Avery Pongracz, mais conhecida pelo apelido '6ar6ie6'. Agora, entusiasmada com o bom momento, a musa fitness vislumbra voos ainda mais altos na carreira de lutadora.

Em recente episódio do podcast 'Mundo da Luta', Jully Poca expressou o interesse em medir forças com Ronda Rousey, ex-campeã peso-galo (61 kg) e Hall da Fama do UFC. Além dos feitos dentro do octógono, a americana, aposentada do MMA desde 2016, é até hoje a lutadora de maior sucesso midiático da história - cenário que a brasileira classifica como amplamente favorável para si.

"Eu desafiei sabe quem? Não me julguem. Eu desafiei a Ronda Rousey. Se eu apanhar, é igual a (luta) do Mike Tyson e o Jake Paul. Se o Paul perder, ele perdeu para o Tyson, mas se ele ganhar, ele ganhou do Tyson! Para mim, é a mesma coisa, não tenho nada a perder, mas eu vou lutar para ganhar", explicou a influencer e lutadora.