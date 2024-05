Susto! Sean O'Malley é alvo de operação policial após falsa comunicação de crime

Ainda de 'férias' enquanto aguarda a definição da sua próxima defesa de título no Ultimate, Sean O'Malley passou por um situação inusitada no último final de semana, que, certamente, fez sua adrenalina subir tanto quanto em uma luta. No mais recente episódio do seu podcast 'TimboSugar Show', o campeão peso-galo (61 kg) do UFC relatou ter sido vítima de uma falsa comunicação de crime que o colocou como alvo de uma operação policial em sua casa.

De acordo com o relato de 'Sugar', que também compartilhou imagens da ação capturadas pelas câmeras de segurança da sua casa, os policiais chegaram na residência, no sábado (18), enquanto ele jogava videogame e fazia uma transmissão ao vivo na internet. Em choque com a abordagem dos agentes armados, o lutador saiu com as mãos para cima, foi algemado e colocado em uma viatura da polícia pelos agentes, que ainda fizeram uma busca no local atrás de um possível atirador - como havia sido comunicado pela pessoa que fez a falsa denúncia.

"Eles disseram que eu matei meus pais, ou algo assim. Eles pensaram que tinha um atirador dentro (da casa), tipo: 'Quem está lá dentro?'. E eu tipo: 'Não, eu estava jogando'. Alguém ligou e disse que tinha um atirador lá dentro, e duas pessoas mortas na casa. (A polícia disse que a pessoa deu) meu endereço. Merdinha. Eu gostaria que pudéssemos encontrar aquele patife que ligou para eles. Eles não conseguem achá-lo. Mas foi uma loucura", contou O'Malley, que foi liberado após o episódio.