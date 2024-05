Miesha Tate usa fãs como 'termômetro' para buscar revanche com Holm no UFC

Registro de Miesha no MMA

Miesha Tate, de 37 anos, é um dos pilares da consolidação do MMA feminino e um dos nomes mais populares do esporte. Além dos feitos que conquistou em sua carreira, 'Cupcake' também ficou conhecida por sua rivalidade com Ronda Rousey. A americana iniciou sua trajetória na modalidade em 2007 e foi campeã do Strikeforce e do UFC. Seu cartel é composto por 20 vitórias, sendo as principais sobre Holly Holm e Liz Carmouche, e nove derrotas.

