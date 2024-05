'Capítulo Cássio' se encerra no Corinthians. Quem escreverá o próximo?

A equipe é bem inferior a todas desde que o Cássio estreou em 2012, com uma defesa incerta, meio-campo pouco criativo e um ataque muitas vezes inofensivo. Alguém pode dizer: "como inofensivo? O time fez 4 gols no Nacional, 4 no Argentinos Jrs". Exatamente, a primeira fase da Copa Sul-Americana é fraquíssima e o grupo do Corinthians era bem normal. No Campeonato Brasileiro, que é infinitamente mais difícil, o time só fez três gols em seis jogos e não está na zona do rebaixamento porque tem um saldo negativo não tão ruim quanto o do Fluminense.

De agora em diante, não existe nem a possibilidade de recorrer a Cássio caso a situação desande de vez. Mas também tudo pode começar a se organizar e o time conseguir fazer um Campeonato Brasileiro mais tranquilo que o do ano passado. Tudo é uma incógnita daqui para frente, e tudo o que for afirmado por alguém será chute. A única verdade é que o Corinthians pode se classificar direto para a próxima fase da Copa Sul-Americana porque decide em casa, assim como na Copa do Brasil, pois venceu em Natal por 2 x 1 e não pode tomar sufoco na Neo Química Arena de uma equipe da Série C, com todo respeito à história do América.

Ser eliminado em uma das duas competições será um desastre. No Brasileiro, precisa melhorar muito, mesmo porque a equipe ainda não se encontrou e só tem uma vitória, dois empates e três derrotas, campanha de quem lutará para fugir do rebaixamento.

Cássio está para sempre na história do Corinthians, merece todas as homenagens possíveis e deveria ter tido uma despedida do tamanho de suas conquistas pelo clube. A torcida, que vai ao estádio, a Fiel e todas as outras, reconhecem tudo o que ele fez pelo Corinthians, mesmo em alguns momentos tendo integrantes "duvidosos" que ameaçaram ele e sua família.

Temos que torcer para que Carlos Miguel seja tão bom como se espera, que passe segurança ao time e que surjam alguns líderes no elenco para segurar a onda nos momentos mais difíceis. Porque garantir que o Carlos Miguel já é o goleiro certo para tomar o lugar do Cássio e ficar muitos anos nessa posição também é um chute. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E vocês, o que acham? Deixem seus comentários.