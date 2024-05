Rival de flamenguista Pantoja surge no UFC Rio com camisa do Botafogo

Adversário do flamenguista Alexandre Pantoja na luta principal do UFC Rio deste sábado (4), o australiano Steve Erceg surpreendeu ao surgir vestido como uma camisa do Botafogo em entrevista coletiva nesta quarta-feira (1).

Praia e samba

Erceg tem mergulhado na cultura local para tentar ganhar a simpatia do público. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, já foi à praia e ao "Samba pra Motta", no Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo, no Centro (RJ).

O australiano também foi ao Pão de Açúcar para cumprir a agenda oficial no UFC Rio. Na ocasião, posou para fotos com Alexandre Pantoja, que é o dono do cinturão do peso-mosca.