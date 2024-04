NFL: Campeão do Super Bowl causa acidente durante racha e pode ser preso

Rashee Rice, jogador do Kansas City Chiefs, recebeu um mandado de prisão após se envolver em um acidente durante um racha com carros de luxo em Dallas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O acidente ocorreu no dia 31 de março, quando Rice estava em um Lamborghini em alta velocidade disputando com um Chevrolet Corvette, quando colidiu com outro carro na via expressa. Os dois carros de luxo estavam no nome do jogador.

"O Lamborghini bateu no acostamento e bateu na parede central, causando uma colisão em cadeia envolvendo outros quatro veículos", disse a porta-voz da polícia Kristin Lowman à CNN americana.