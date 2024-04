NFL: Quem é Caleb Williams, quarterback 1ª escolha geral do Draft

Caleb Williams defendeu a USC no futebol americano universitário Imagem: Wally Skalij/Getty

O calouro de 22 anos se formou na USC, onde ficou por duas temporadas. Ele liderou a equipe à final da sua conferência em 2022, mas a temporada de 2023 foi menos vitoriosa. Mesmo assim, ele se credenciou como o mais promissor entre a classe da posição — outros dois QBs foram escolhidos nas escolhas seguintes.

É natural de Washington e cursou o colegial em Oklahoma. Ele fez seu primeiro ano na NCAA na faculdade de Oklahoma, antes de se transferir para a universidade do sul da Califórnia.

Ele tem 1,85m e pesa 97 kg. Ele não realizou os exames médicos no Combine da NFL, mas traçou um paralelo com as medidas de Aaron Rodgers.

Primeiras escolhas do Draft da NFL