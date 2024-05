Netflix fecha parceria com a NFL para transmitir jogos do dia de Natal

Desde 2020, os jogos de Natal são um marco na festividade. A NFL já organizou 30 competições na data, sendo que a primeira foi em 1971 e em 1989 eles se tornaram semirregulares.

Ano passado os três jogos realizados na ocasião ficaram entre os 25 programas de TV mais vistos de 2023. Raiders e Chiefs foi o confronto de maior audiência, no Natal, desde 1988.

A relação da Netflix com a NFL vem de 2023, com a série Quarterback. Em breve, a empresa de streaming lançara uma nova série sobre o tema: Receiver, que contará a história dos rebatedores Davante Adams (Raiders), Justin Jefferson (Vikings), George Kittle e Deebo Samuel (dos 49ers) e Amon-Ra St. Brown (Lions).

Não há eventos anuais ao vivo, esportivos ou outros, que se comparem ao público que NFL atrai. Estamos muito entusiasmados que os jogos do dia de Natal da NFL estarão só na Netflix Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix.