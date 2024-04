O.J. Simpson foi do estrelato na NFL à fama por julgamento por assassinatos

O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu hoje (10) aos 76 anos, conforme anunciado por sua família. Sua vida foi marcada pela carreira na NFL e pelo julgamento de duplo assassinato ao qual foi submetido em 1994.

Nome histórico na NFL

Nascido na Califórnia, EUA, em 9 de julho de 1947, Orenthal James Simpson iniciou sua trajetória no futebol americano na região. O jovem demorou a receber ofertas de bolsa das principais universidades do país, mas rapidamente obteve sucesso após entrar na USC (University of Southern California). Em sua carreira no College, foi campeão nacional em 1967 e conquistou o Troféu Heisman, entregue ao melhor jogador da categoria, em 1968.

O.J. Simpson teve carreira de onze anos na principal liga de futebol americano do planeta. Selecionado pelo Buffalo Bills com a primeira escolha geral do Draft de 1969, o running back passou nove temporadas na franquia. Transferiu-se ao San Francisco 49ers em 1978 e por lá ficou até o fim de 1979, aposentando-se em dezembro daquele ano.