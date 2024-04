Fuga por estrada e 20 helicópteros: como foi o julgamento do século de O.J.

A família Kardashian, aliás, era próxima de O.J. A empresária Kim Kardashian já comentou sobre os momentos tensos que os familiares viveram durante o julgamento.

Em entrevista ao programa "My Next Guest No Need No Introduction", em 2020, Kim disse que a família se dividiu com a mãe, Kris Jenner, acreditando nos familiares das vítimas e o pai, Robert Kardashian, defendendo O.J.

Robert Kardashian e Carl Douglas, advogados de defesa de O.J. Simpson Imagem: Ted Soqui/Sygma via Getty Images

Caso virou série vencedora de Emmy

Até hoje, o caso é polêmico e, em 2016, rendeu uma série de televisão do canal FX chamada de "O Povo contra O.J. Simpson: American Crime Story", que relembra em 10 episódios o crime e o julgamento do ex-jogador. No momento, a série está no catálogo do Star +.

No Emmy de 2016, a atração levou os prêmios de melhor série limitada, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante, melhor atriz e melhor ator. O elenco contava com atores famosos, como David Schwimmer, que faz o papel de Robert George Kardashian, que era um dos melhores amigos de OJ e também fazia parte do grupo de advogados do ex-atleta.