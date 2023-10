Mais próximas que nunca: Rayssa e Pâmela dividem quarto (e bagunça) no Pan

"Eu me aproximei bem mais da Pam Pam agora, isso foi importante. Foi muito bom para a gente voltar aquela amizade forte que a gente tinha antes", destacou a campeã de hoje.

Pâmela Rosa e Rayssa Leal no pódio do skate do Pan-Americano 2023 Imagem: Alexandre Loureiro/COB

Durante a competição realizada no fim da manhã de hoje, as duas trocaram ideias e risadas enquanto não estavam na pista. No fim, Rayssa procurou a amiga para partirem juntas - e de brilho labial - ao pódio.

Pâmela também celebrou a convivência intensa com Rayssa durante os Jogos e destacou o fato como um dos principais pontos para a conquista de ambas. A medalhista de prata falou ao UOL que skate é o último assunto entre as amigas, que gostam mesmo de espairecer a cabeça com outros temas.

"A gente só fala da vida, manobras é só na disputa mesmo. No quarto, a gente vai se divertindo, brincando, jogando, fazendo o que a gente pode para se distrair. Dividir o mesmo quarto é diferente, porque eu sempre estou acostumada a ficar com o empresário e ela com a mãe. É novidade, mas acho que desta maneira, uma pôde ajudar a outra e somar para esse medalhão que a gente conseguiu", comentou.

