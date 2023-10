Pan 2023: Brasil passeia sobre Cuba e estreia no vôlei feminino com vitória

Imagem: Felipe PoGa/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou no Pan 2023 com vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/16 e 25/14) diante de Cuba, na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, em partida pelo Grupo A do torneio feminino.

O Brasil venceu o primeiro set tranquilamente apesar de alguns vacilos no início. Maiara Basso e Sabrina Machado foram os principais destaques da seleção na parcial, com cinco pontos cada. Seis dos 14 pontos que Cuba fez no set foram fruto de erros brasileiros.

A seleção estendeu sua dominância para o início do segundo set. Cuba se achou no jogo e impôs mais dificuldades no fim da parcial, mas já estava em buraco muito grande. O Brasil liderou a parcial de ponta a ponta.