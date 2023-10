Lucas Rabelo brilha e skate brasileiro conquista novo ouro no Pan 2023

'Representa tudo'

Lucas, no ano passado, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele retornou aos treinos em janeiro.

Esse título representa tudo, na verdade. O que passou me transformou na pessoa que sou hoje. Estou orgulhoso demais. Lesão faz parte da vida de atleta, mas isso só me motiva. Venho trabalhando forte no skate, a cabeça, junto com meu time e família. Recebi muito suporte, então, é um sentimento de orgulho. Estou 100% confortável em cima do skate e tranquilo de cabeça também Lucas Rabelo

Nova conquista

Esta foi a terceira medalha do skate brasileiro nesta edição dos Jogos Pan-Americanos.

No começo do dia, Rayssa Leal foi campeã no skate street, e Pâmela Rosa ficou com a prata.