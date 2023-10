Guilherme Costa conquista primeiro ouro da natação brasileira no Pan 2023

Guilherme vai disputar ainda mais três competições nos Jogos Pan-Americanos.

"Achei uma prova boa para começar o ciclo para a Olimpíada. Tivemos uma pausa ali depois do Mundial, então, essa é a primeira competição da temporada pra mim. Nadar 3.46 já nessa fase é muito bom, na temporada passada eu comecei nadando 3.48. Acho que isso mostra que eu estou melhor, e agora é seguir direto até a Olimpíada", disse.

Léo de Deus fica com a prata

O brasileiro Léo de Deus ficou com a prata nos 200m borboleta. Ele fez em 1min57s25, e ficou atrás de Mason Laur, dos Estados Unidos, com 1min56s44. O também norte-americano Jack Dahlgren completou o pódio, com 1min57s53. Luiz Altamair Lopes completou a prova em 2min01s27 e ficou na oitava posição.

Léo de Deus conquistou a quarta medalha em competição individual em Pan, e se igualou a Gustavo Pereira e Gustavo Borges, mas admitiu que o resultado não foi o esperado.

"Jogos Pan-Americanos, desde que comecei a carreira na natação, sempre foi uma competição muito marcante. Desde Guadalajara, quando fui campeão, em Toronto, quando quebrei o recorde, e em Lima, quando fui campeão também. Aqui, o tempo não foi o que eu esperava, poderia ter feito alguma coisa melhor na preparação, mas é aquilo... São quatro Jogos Pan-Americanos, uma medalha de prata. Não é fácil, ainda mais agora, com a minha rotina. Sou pai, então, treinar, cuidar da família, é difícil. Mas fizemos o melhor pelo Brasil. Sei que fica um gostinho amargo, todo mundo estava esperando o tetra. Deixei o meu melhor e a prata não é só minha, é do Brasil inteiro", disse, ao Canal Olímpico do Brasil.