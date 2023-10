José Gabriel é bronze no ciclismo e conquista a 1ª medalha do Brasil no Pan

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-americanos 2023 é de José Gabriel. O atleta de 28 anos ficou com o terceiro lugar na prova de Mountain Bike Cross Country e garantiu o bronze logo na primeira prova que valia medalha no Pan.

O que aconteceu

Gunnar Holmgreen, do Canadá, e Vidaurre Kossman, do Chile, ficaram com o ouro e a prata, respectivamente. O canadense completou a prova com o tempo de 1h17min59s, enquanto o chileno fez o tempo de 1h18min52s.