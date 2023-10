Pan 2023: medalhas inéditas e Time Brasil forte no Chile

Pela primeira vez todas as medalhas contam com o cobre como matéria prima, isto porque o Chile é referência na exploração desse minério, sendo o maior produtor do mundo de cobre. Além disso, elas foram 100% produzidas por artesãos chilenos.

Medalha Pan 2023 Imagem: Divulgação/Pan-Americano 2023

2- Fiu, o pássaro amigo

O mascote do Pan é inspirado na ave Tachuris rubrigastra, nativa da região centro-oeste da América do Sul e comum nas áreas com pântanos do Chile. O pássaro tem sete cores e além de representarem a diversidade das pessoas, significam força, perseverança, respeito, determinação, honestidade, companheirismo e paixão.

3- Time Brasil marcando presença

O Brasil tem a segunda maior delegação de sua história. São 633 atletas que disputaram 60 modalidades. O recorde do Time Brasil fica para a edição de 2007, que aconteceu no Brasil.