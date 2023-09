'Disney olímpica' apresenta modalidades esportivas para nova geração em SP

Cerca de duas mil crianças e adolescentes já dividiram espaço e experiências com atletas olímpicos nos dois primeiros dias da COB Expo. A feira realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil está repleta de atividades que promovem o contato da nova geração com as modalidades e personalidades do esporte brasileiro.

Disney olímpica

Foram aproximadamente mil jovens por dia. A expectativa da organização é mobilizar mais de cinco mil até o final do evento.