UOL estreia programa ao vivo na COB Expo com presença de atletas olímpicas

Na tarde de hoje, o UOL estreou o Destino: Paris, um programa sobre os preparativos para os próximos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos, além da presença dos principais atletas, autoridades e personalidades que estão presentes nos cincos dias do evento.

Medalhista de bronze na maratona aquática dos Jogos do Rio, em 2016, Poliana Okimoto foi a primeira convidada da atração.

Em seguida, o diretor de marketing do COB Gustavo Herbetta conversou com a reportagem e destacou a presença de quase duas mil crianças no primeiro dia da feira. Elas tiveram com dezenas de modalidades instaladas no evento.