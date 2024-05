Brasileiros pelo mundo: show de Bruno, adeus de Monstro e lesão de Gabriel

No primeiro gol, Guimarães encontrou Barnes dentro da área com um cruzamento preciso; no segundo deu passe em profundidade para Isak chutar na saída do goleiro; no quarto, aproveitou o rebote de uma cobrança de falta. Bruno termina a temporada com 7 gols, 10 assistências, e com o recorde de quilômetros percorridos na Liga Inglesa (423 km).

O resultado levou o Newcastle aos 60 pontos, na sétima posição da Premier League. Sem uma vaga nas competições europeias, o clube deve redimensionar o investimento para a próxima temporada. Bruno Guimarães, um dos ídolos do time, é candidato a sair, já que atrai o interesse de outras equipes e tem uma multa rescisória de 100 milhões de libras (R$ 648 milhões).

Gabriel Magalhães está sendo monitorado pelo departamento médico da seleção Imagem: Reprodução / Arsenal

Magalhães sofre com vice e lesão

O domingo não foi bom para Gabriel Magalhães, outro candidato a titular da seleção de Dorival Júnior. O zagueiro do Arsenal viu o time perder o título da Premier League — mesmo vencendo o Everton por 2 a 1 — e ainda saiu de campo depois de receber uma pancada do malinês Abdoulaye Doucouré.

O clube ainda não divulgou boletim oficial sobre a situação do brasileiro, mas a CBF já está em contato com o Arsenal para monitorar o caso.