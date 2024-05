Saída de Cássio expõe lacuna de experiência no elenco do Corinthians; veja

Sem ele, apenas outros cinco jogadores do elenco têm mais de 30 anos, sendo que três acabaram de chegar. Igor Coronado (31), Gustavo Henrique (31) e Pedro Henrique (33) foram contratados em 2024.

Já Fagner e Paulinho estão no clube há mais tempo, mas seus contratos se encerram neste ano. O vínculo do lateral, que tem 34, vai até o final de dezembro, enquanto o do meio-campista, de 35, acaba mais cedo, em 30 de junho.

Uma lacuna de liderança pode surgir após o adeus de Cássio. Ídolo do clube, ele era a principal referência no vestiário e sempre assumia a responsabilidade externamente nos momentos mais delicados. O elenco alvinegro está recheado de jovens, sendo dois deles titulares atualmente: Breno Bidon e Wesley, ambos com 18 anos.

O goleiro é mais um medalhão que saiu do clube nos últimos meses — embora por motivo diferente. No início do ano, Gil, Renato Augusto e Giuliano foram preteridos pela atual diretoria e não tiveram seus contratos renovados. Além deles, Fábio Santos se aposentou.

É um jogador de uma dimensão humana fantástica. Grande caráter, trabalhador, homem de família, gente de muitos valores e princípios para as novas gerações. Posso falar sobre o jogador, sobre o profissional e sobre o ser humano. E quem sou eu para falar de alguém que tem uma história enormíssima... Tenho enorme prazer de hoje já me considerar amigo dele. Um dia vou morrer feliz por dizer que fui treinador do Cássio. António Oliveira

Média de idade na Série A

*Fonte: Transfermarkt