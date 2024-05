Após usar camisa rival, Gabigol fala com Tite e pede desculpa aos jogadores

No outro dia, a diretoria tomou conta de tudo, me ouviu. Foi muito sincera comigo. E também eu pedi para não treinar porque estava sem cabeça naquele momento. Foi realmente algo que me machucou. E só hoje (19) eu falei com o professor Tite, só hoje eu pedi desculpas aos jogadores. Cara, a reação que eles tiveram foi a melhor possível. Era isso que eu esperava deles, na verdade. Esse ato de botar a camisa vários jogadores devem fazer na casa deles, em momento de relaxamento. Antes de dormir, coloca um short que ganha de outro time. Eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi o meu erro, mas, na minha cabeça, é vida que segue.

'Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo'

"Eu fiquei muito triste. É por isso que precisei desse tempo. Por mais que minha cabeça seja boa e eu goste de desafios, de momentos 'ruins', esse foi bem pesado para mim, porque você acaba vendo coisas que não são verdade. Não é uma foto que vai apagar o meu sentimento. O sentimento é muito mais por atitudes do que por palavras. Todo mundo sabe o meu amor, meu respeito e minha vontade de ficar no Flamengo, de jogar aqui até quando eu conseguir. Os jogadores também veem isso. A torcida acho que crê nisso. Errei, peço desculpas e o que eu posso fazer é não fazer mais. E poder evoluir como pessoa e jogador".

A íntegra da entrevista

Gabigol decidiu pedir desculpas após o vazamento de uma foto dele com a camisa do Corinthians. Em entrevista ao blog do Andre Hernan, o jogador explicou por que apareceu com o uniforme de outro clube, deu sua versão para a tentativa de gerir a crise e falou sobre o futuro no Flamengo. Sobre a foto, ele diz que foi obra de uma pessoa "maldosa".

Gabigol, inclusive, quer renovar o contrato, que termina em dezembro. E espera que mesmo sem a camisa 10, tirada dele pela diretoria após o episódio, o número 99 traga uma "nova versão" da história no Flamengo.