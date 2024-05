Sinais no pé podem indicar que o fígado não está bem; saiba quais são

Fontes: Gabriela Cilla, gastróloga, nutricionista e diretora da Clínica NutriCilla (SP); Marcelo da Silva Pedro, médico cirurgião no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital São Luiz, (SP); Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital Nove de Julho, em São Paulo (SP).

*Com informações de reportagem publicada em 09/05/2024