Com dez anos de atraso, Cássio enfim ganhará homenagem do Corinthians na calçada da fama

A nota que havia sido publicada no site oficial do Corinthians, inclusive, foi atualizada. "Em outra data ainda não definida a dupla entrará para a calçada da fama do Timão", informava o texto. A honraria, porém, nunca aconteceu.

Guerrero, aliás, acabou deixando o clube de maneira conturbada logo no ano seguinte. Ele pediu para deixar o clube e acabou assinando com o Flamengo, o que gerou revolta entre os corintianos. A irritação se deu pois, meses antes, ele havia dito que "no Brasil, só jogaria no Corinthians".

O goleiro Cássio, por sua vez, permaneceu durante anos no Timão e conquistou ainda mais títulos. Na última semana, entretanto, ele antecipou a rescisão de seu contrato com o clube e encaminhou acerto com o Cruzeiro. Em entrevista, o jogador disse acreditar no fim de seu ciclo.

Embora tenha causado desconforto nos torcedores pela saída repentina, o arqueiro recebeu mais de uma homenagem em sua despedida. Além de entrar para a calçada da fama, ele ganhou placas das duas principais organizadas do Corinthians, a Gaviões da Fiel e a Camisa 12, como uma forma de agradecimento pelos serviços prestados. O presidente do clube, Augusto Melo, também anunciou que ele ganhará um busto no Parque São Jorge.

Cássio é esperado em Belo Horizonte nesta semana para assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele, porém, só poderá defender o time mineiro em julho, quando reabrir a janela de transferências.

O camisa 12 encerra sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).