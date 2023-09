Galvão Bueno homenageia Walewska em abertura da COB Expo

Ao invés de um minuto de silêncio, uma salva de palmas a Walewska Oliveira. Esse foi o pedido de Galvão Bueno aos espectadores do COB Expo, a primeira feira de exposições do Comitê Olímpico do Brasil.

Galvão relembrou da histórica medalha de ouro conquistada pela seleção brasileira feminina de vôlei nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Walewska era uma das atletas do elenco campeão.

O narrador também fez um alerta sobre o cuidado com a saúde mental. Walewska morreu na última quinta-feira, aos 43 anos, após cair do prédio onde vivia, em São Paulo.