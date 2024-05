Na busca pela titularidade, Lázaro jogou 14 das últimas 15 partidas do Palmeiras

Contratado no decorrer do Paulistão, Lázaro não é titular absoluto do Palmeiras, mas é utilizado constantemente pelo técnico Abel Ferreira. O atacante participou de 14 dos últimos 15 jogos do Verdão.

Nesta sequência, ele não foi acionado apenas na vitória contra o Liverpool-URU, por 3 a 1, pela Libertadores, no Allianz Parque. Dos confrontos que entrou, o jogador foi titular em sete.

Durante a primeira fase do Paulistão, Lázaro conseguiu conquistar Abel Ferreira para de fato ganhar espaço no elenco a partir da semifinal. Antes, ele havia disputado quatro jogos, com um como titular e não sendo acionado por três vezes.