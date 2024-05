Jogos na segunda-feira incomodam São Paulo, que tinha promessa da CBF

No entanto, a paralisação do Brasileirão fez a promessa cair por terra. Ainda não se sabe como as partidas adiadas serão integradas ao já apertado calendário nacional.

Por que é ruim jogar na 2ª?

O Tricolor vê uma exposição menor na segunda-feira, mesmo sendo o único jogo. O clube avalia que isso é ruim para as marcas que patrocinam o clube.

A logística também fica longe da ideal. O Tricolor vê sua torcida passar o fim de semana sem jogos e precisar se deslocar ao MorumBIS em um dia de trabalho.

Os três jogos marcados para segunda-feira seriam em casa e, mesmo assim, o público vinha comparecendo. Contra o Palmeiras, o São Paulo colocou 55,6 mil pessoas no MorumBIS, enquanto 39,5 mil foram ao duelo contra o Fluminense.

