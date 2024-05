Com convocação de Rafael, São Paulo volta a ter representante na Copa América após oito anos

Outro atleta do São Paulo foi chamado para aquela mesma edição da competição: o meia Paulo Henrique Ganso. Ele foi convocado para substituir Kaká, que entrou na lista após a lesão de Douglas Costa, mas também se machucou.

A campanha do Brasil naquela Copa América foi pífia. O time não passou sequer da fase de grupos e foi eliminado do torneio após uma derrota por 1 a 0 para o Peru. A equipe ficou em terceiro lugar no Grupo B, abaixo do próprio Peru e também do Equador.

A queda precoce, inclusive, foi crucial para a demissão de Dunga. A CBF viu a eliminação como a gota d'água, já que a Seleção também enfrentava dificuldades nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Tite foi contratado para o cargo e permaneceu no Brasil até o Mundial de 2022, no Catar.