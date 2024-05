Outro Haaland? Norueguês que fez 4 no Real Madrid é goleador na Espanha

Alexander Sorloth brilhou neste domingo (19). O norueguês de 28 anos do Villarreal se tornou o sexto jogador em toda história do Campeonato Espanhol a marcar quatro gols no Real Madrid numa mesma partida. De quebra ele ainda terminou a La Liga como artilheiro da competição.

O que aconteceu

Sorloth é parceiro de Haaland no ataque de seleção da Noruega há bastante tempo. Ele, inclusive, faz parte da equipe nacional desde antes do compatriota do Manchester City. Sua primeira aparição ocorreu em 2016, e de cara já fez um gol em amistoso contra a Islândia.

Com 1,95m de altura, Sorloth faz o estilo 'centroavante tradicional', abusando da jogada aérea e de sua força.