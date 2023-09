Fora do Mundial, Caio Souza tem expectativa por vaga olímpica: 'Na torcida'

Em recuperação após uma lesão no tendão de Aquiles, Caio Souza está fora do Mundial de ginástica, mas vive a expectativa pela vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ele é o principal nome do Brasil no individual geral masculino e, portanto, peça importante para a seleção brasileira.

Caio conversou com a reportagem na COB Expo, a primeira feira do Comitê Olímpico do Brasil, e exaltou os colegas da seleção brasileira. O ginasta mantém conversas com os colegas e demonstra apoio.

"A expectativa não é só minha, mas de todos, é classificar a equipe para os Jogos. É o nosso principal objetivo. A gente trabalha muito nisso, na união e no foco. E isso que é o mais bacana, ver a ginástica crescendo", destacou Caio.