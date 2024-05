Zagueiro ficou quase 1 ano sem time. Agora, cravou artilharia de estadual

Zagueiro habilidoso. "Eu jogava de primeiro volante e meia, mas na base do Criciúma mudei para zagueiro e sempre procurei treinar pênaltis. Tenho como inspiração o Sergio Ramos, que também bate pênalti, e isso é um diferencial a mais para um zagueiro, então quando tenho oportunidade, sempre procuro bater."

Sucesso no Rio Branco. "Desde o começo da preparação, já me sentia confiante com o acesso. O grupo que foi montado para A4 se tornou mais do que apenas um time, mas uma família. Nos unimos tanto a ponto de não ter qualquer vaidade em campo. O Rio Branco merece porque hoje é comandado por pessoas que sabem fazer futebol."

Gustavo Brandão em ação com a camisa do Rio Branco em jogo da Série A4 Imagem: Divulgação

Goleador com incentivos. "Quando cheguei, fiz um brincadeira com o Peixe, nosso roupeiro, falando que ano passado eu tinha marcado três gols e que queria marcar cinco em 2024. Cada vez que eu fazia um gol, ele chegava em mim e dizia que dava pra fazer mais um, aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Minha noiva também sempre me disse que eu tinha muita capacidade para marcar gols, mas que eu precisava me esforçar mais, então procurei fazer isso dentro de campo: não ser apenas um zagueiro comum."

Façanha improvável. "Ficava muito feliz a cada gol, mas não me passou pela cabeça ser o artilheiro. Quando cheguei ao 7º gol e encostei na artilharia com o Lucas Duarte [atacante do Taquaritinga que fechou a A4 com oito gols], aí sim eu passei a almejar esse troféu."

Jogador moderno? "Meus principais pontos fortes são a bola aérea ofensiva e defensiva. Sou um zagueiro com a característica de construtor, gosto de ter a bola no pé e começar as jogadas para ajudar o time na criação."