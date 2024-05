Desejo de Coutinho e família em voltar ao Vasco pesa em definição do futuro

Coutinho precisa primeiro resolver toda a burocracia com o Aston Villa. O clube inglês não tem oferecido tantos empecilhos por dois motivos: inicialmente, o meia não está nos planos para a próxima temporada e, além disso, a agremiação deve valores ao atleta.

Classificação e jogos Brasileirão

O jogador está emprestado ao Al Duhail, do Qatar, até junho. Porém, o time foi eliminado da Copa do Emir e seu retorno à Inglaterra deverá ser antecipado. O contrato com o Aston Villa é até junho de 2026.

Presidente do Vasco, Pedrinho tem conversado com Coutinho e seu estafe há meses. A 777 Partners — que perdeu o controle da SAF do clube na última semana após liminar — também procurou o atleta somente após tomar conhecimento do fato, mas o jogador tem dado prioridade nas conversas ao dirigente, que é ex-jogador e ídolo vascaíno.

A negociação entre as partes caminha para um contrato de empréstimo até o fim de 2024 com opção de compra. Falta, no entanto, definir a questão salarial. Pedrinho está confiante e já tem um plano financeiro para bancar o reforço.

A casa de Coutinho no Rio de Janeiro, inclusive, passa por reformas. Pessoas próximas veem a situação como mais um indício de que o "Cria da Colina" está próximo do retorno ao lugar onde se formou como jogador e homem, já que ele estudou no Colégio Vasco da Gama, instituição de ensino que fica dentro de São Januário e é dedicada aos atletas do clube.

Caso a negociação se concretize, Coutinho só poderá atuar no segundo semestre, quando reabre a janela de transferência. A data do segundo período é de 10 de julho a 2 de setembro.