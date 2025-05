Em alta no Fluminense, Arias é o líder de assistências no futebol brasileiro

Em grande fase no Fluminense, o meia colombiano Jhon Arias é o líder de assistências entre os jogadores do futebol brasileiro nesta temporada.

Com 11 assistências em 23 partidas, Arias se destaca na armação pelo Fluminense. Além dos passes para gol, o colombiano é o maior criador de grandes chances (13).

Jhon Arias também é o atleta com mais passes decisivos no país (83), tendo uma média superior a três por jogo. As informações são do Sofascore.