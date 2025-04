Lucas, Oscar e Pablo Maia trabalham com bola e avançam em recuperação no São Paulo

Na partida do dia 02/04, pela estreia da Libertadores, Oscar iniciou na equipe titular de Zubeldía e jogou no sacrifício na vitória de 1 a 0 sobre o Talleres. Após o duelo, o próprio atleta, que deixou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo, revelou que não estava em plenas condições físicas e, desde então, se recupera no CT da Barra Funda.

"O volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, mudou de estágio e passou a trabalhar no gramado com a preparação física, juntando-se a Lucas na etapa de transição", complementou.

Pablo Maia teve de ser submetido a um procedimento cirúrgico após se machucar no duelo com o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Acreditava-se que o volante só voltaria aos gramados no segundo semestre, porém, pela velocidade de sua recuperação, seu retorno pode, sim, ser antecipado.