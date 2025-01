Thiago Monteiro recebe convite para a chave principal do Rio Open

O Rio Open anunciou mais um convite para a chave principal de simples nesta sexta-feira. O cearense Thiago Monteiro recebe o segundo convite da organização e está garantido na 11ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

No torneio em que começou a sua grande caminhada na elite do tênis, Thiago Monteiro retorna para o seu décimo Rio Open e sua nona chave principal no ATP 500. O brasileiro, um dos grandes favoritos da torcida, marcou a sua história no torneio ao vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga, na época número 9 do mundo, na primeira rodada da edição de 2016, aos 22 anos. Em 2024, Thiago foi às quartas de final no torneio que foi marcado pelo grande desempenho dos tenistas brasileiros, igualando a campanha de 2017, em que venceu Dominic Thiem, e brilhando no Rio de Janeiro.

Ex-número 61 do mundo e atual 100º, Thiago é dono de nove títulos em challengers e vem de uma grande campanha no qualifying do Australian Open, vencendo as três partidas e se classificando para a chave principal do Grand Slam. No ano passado, conseguiu campanhas emblemáticas com vitória sobre Tsitsipas e as oitavas de final no Masters 1000 de Roma.