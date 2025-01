Na mira do Santos, Arthur não entra em campo há oito meses; veja números

Pela Viola, foram 48 partidas, sendo 32 titular, dois gols e três assistências. Além disso, o meia somou 41 passes decisivos, 92% de acerto no passe, 70% de acerto no passe longo, 68 desarmes, 63% de eficiência nos duelos, 198 bolas recuperadas e 64 faltas sofridas, segundo dados do Sofascore.

Apesar dos bons números pela Fiorentina, Arthur não vem sendo aproveitado na Juventus, atualmente dirigida pelo técnico Thiago Motta.

Em meio a este cenário, a cria do Grêmio vê com bons olhos a chance de sair da Itália e jogar ao lado de Neymar no Santos. Eles já atuaram juntos na Seleção Brasileira e são amigos.

Na Europa, Arthur também soma passagens por Barcelona e Liverpool, mas nunca conseguiu se firmar em nenhuma equipe. O seu melhor desempenho foi no Barça. Foram 72 aparições em duas temporadas.

Ele foi comprado pela Juventus em 2020, por 72 milhões de euros (R$ 442 milhões na época), mas não conseguiu deslanchar. Emprestado ao Liverpool, entrou em campo apenas uma vez na Inglaterra.

Para o meio de campo, o Santos conta com Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca no Santos. O técnico Pedro Caixinha entende que este é um setor carente na equipe recém-promovida à Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael, do Palmeiras, está prestes a ser anunciado.