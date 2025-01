Marquinhos marca seu 1º gol pelo Cruzeiro e ressalta qualidade do elenco: "Contente"

Marquinhos marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro na última quinta-feira, na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro. Passada a partida, o atacante não escondeu a satisfação por, enfim, balançar as redes com o manto celeste.

"Estou muito feliz em fazer meu primeiro gol pelo Cruzeiro e mais feliz ainda pela vitória da equipe. Nosso elenco tem muita qualidade reunida e estou contente em poder contribuir não só com luta, mas com gols. Estávamos precisando voltar a vencer e isso é o mais importante", disse o atacante.