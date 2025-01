LFU fecha acordo com a Globo para transmissão do Brasileirão no ciclo de 2025-2029

Com essa negociação, a LFU concluiu as vendas dos direitos de transmissão do Brasileirão para o próximo ciclo. Além de assegurar a Globo em todas as plataformas e a Record em TV Aberta, o processo de vendas atraiu também duas das maiores empresas do mundo, Amazon e Google/YouTube que, pela primeira vez, investem em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, maior e mais valiosa competição do futebol nacional.

A estratégia adotada pela LFU para o novo ciclo de direitos de transmissão promoveu um aumento significativo no valor para os direitos do Campeonato Brasileiro. O novo modelo de distribuição, que equilibra alcance e exclusividade, atraiu um maior número de players, gerando concorrência saudável entre as plataformas e maximizando o retorno para os clubes.

"Esse aumento no valor dos direitos de transmissão é o reconhecimento do valor do futebol brasileiro e também reflexo de um trabalho coletivo, realizado por clubes que se uniram e, junto com os seus parceiros, trabalharam com empenho e profissionalismo numa venda centralizada, a partir de um processo competitivo, que atraiu os maiores e mais importantes grupos de mídia do Brasil e do mundo. Um trabalho nesse mesmo nível está sendo realizado para as negociações da Série B. Tudo isso nos dá a confiança de que estamos prontos para o próximo passo, a formação da Liga Unificada do Futebol Brasileiro", afirma Marcelo Paz, Presidente da LFU e CEO do Fortaleza.