Zubeldía detalha plano para jovens após gol de Ryan: "Não podemos prejudicá-los"

"Queríamos levá-los para a pré-temporada na Flórida, mas quando conversei com os dirigentes, eles me disseram que tinham que ficar aqui para jogar a Copinha. Agora, sim, começa outra etapa. Ver quais jogadores podem ser inseridos ao profissional e, ao final de março, ter o plantel fechado", prosseguiu.

Apesar da ascensão meteórica de Ryan Francisco, Zubeldía deu indícios de que os jovens campeões da Copinha ainda podem viver uma fase de transição em que jogarão pelo profissional, mas também poderão voltar ao time sub-20 para seguir somando minutos.

"O que não quero é que fiquem no profissional e não tenham oportunidade de jogar no sub-20. Eles podem treinar no profissional e jogarem no sub-20. Temos que planejar isso bem para não prejudicá-los. Hoje estava planejado tê-los no banco de reservas e mostraram. Tem que ter calma e seguir trabalhando com paciência para que os garotos se desenvolvam bem", concluiu.