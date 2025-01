Veja tudo o que você precisa saber sobre o sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, às 8 horas (de Brasília), em Nyon (Suíça), a Uefa organizará o sorteio que vai definir os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões 2024/2025.

Oito equipes se classificaram para as oitavas de final, enquanto 16 avançaram aos playoffs. Já as outras 12 restantes se despediram do torneio.

A Uefa adotou o sistema de pontos corridos para a primeira fase da Champions, e cada time disputou oito partidas. Nesta etapa, os oito melhores colocados avançaram diretamente às oitavas de final. Já equipes que ficaram entre o 9º e o 24º lugar garantiram vaga nos playoffs da competição. Quem terminou entre a 25º e a 36º posição deu adeus à competição.