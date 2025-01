Tentando engrenar no Palmeiras, Felipe Anderson sofre com problemas físicos no início da temporada

O meia-atacante Felipe Anderson chegou ao Palmeiras no meio do último ano com altas expectativas, mas seu desempenho em campo não foi à altura. Em 2025, o atleta tem sua primeira temporada completa no clube e tinha a expectativa de se firmar na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreiras, mas tem enfrentado problemas físicos.

De cinco jogos, o atleta ficou à disposição da equipe em apenas um deles: na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na oportunidade, ele foi titular, mas acabou substituído no intervalo, dando lugar para Rômulo.

Felipe Anderson foi desfalque do Palmeiras logo na segunda rodada, no empate por 1 a 1 contra o Noroeste, por conta de dores na coxa esquerda. Depois, voltou a ser baixa no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na última rodada, devido à dores no púbis.