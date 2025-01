Cuca elogia atuação do Atlético-MG no empate contra o América-MG: "fizemos uma grande partida"

Fim de jogo: Atlético 1×1 América #VamoGalo #CAMxAFC ??? pic.twitter.com/de2PLizA4j

? Atlético (@Atletico) January 30, 2025

"No meu modo de ver, fizemos um segundo tempo bom, também, com outro desempenho, outros tipos de jogadores. Na insistência e qualidade, conseguimos empatar. Tivemos um gol anulado antes e perdemos algumas chances. Ficou com um gosto de quero mais, de que poderia ter sido melhor, mas um jogo bem jogado", acrescentou.

Com o resultado, o Atlético-MG segue na lanterna do grupo A, com quatro pontos conquistados. A equipe do técnico Cuca ainda não venceu na competição, com quatro empates em quatro rodadas, e corre risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro.

"Temos que ganhar as quatro, é a matemática que a gente já falou com os jogadores, vencer os quatro jogos para classificar e não depender de ninguém. Não perdemos e não ganhamos no campeonato. Estivemos na pré-temporada nos EUA e o pessoal da base tocou as três partidas, poderia ter vencido uma e perdido outra com um jogador a menos. É o que temos, não vamos nos queixar de nada e vamos em busca dessas vitórias", projetou Cuca.

O Atlético-MG volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Villa Nova, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, no Estádio Castor Cifuentes.