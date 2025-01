COB confirma candidatura de Rio-Niterói para os Jogos Pan-Americanos de 2031

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) oficializou nesta quarta-feira a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói aos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos de 2031. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quarta-feira, a entidade aprovou a postulação das duas cidades por meio de votação.

O COB tem até o dia 31 de janeiro para enviar a sua carta de intenção e as cartas de compromisso firmadas pelos prefeitos do Rio e de Niterói, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à PanAm Sports, oficializando Rio-Niterói como representante brasileiro na disputa para sediar o Pan de 2031.

"Ficamos muito felizes em ter uma candidatura brasileira pleiteando a realização dos Jogos Pan-Americanos, com duas cidades irmãs, Rio de Janeiro e Niterói, mas debatemos muito antes de chegar à decisão de aprovar o projeto apresentado. Tivemos reuniões de trabalho com todos os membros da Assembleia, Confederações e atletas, no sentido de levantar todo o histórico de desafios que temos na história da realização de Jogos, tanto no Pan de 2007 quanto na Rio 2016?, pontuou o presidente do COB, Marco La Porta.