Volante Hugo sofre séria lesão e pode perder toda a temporada do São Paulo

O volante Hugo sofreu uma séria lesão no joelho direito e terá de passar por uma cirurgia, podendo perder toda a temporada do São Paulo. Destaque do time sub-20, campeão da Copinha, o jogador era cotado para ser promovido ao profissional, entretanto, terá de aguardar longos meses para voltar a ter uma oportunidade com o técnico Luis Zubeldía.

Hugo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias e terá um longo período de recuperação, que pode superar os oito meses.

Na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, Hugo foi titular da equipe alternativa então comandada pelo auxiliar técnico Maxi Cuberas.