Rodada da NBA: Anthony Davis tem atuação magistral e conduz Lakers à vitória contra os Hornets

A rodada da NBA foi muito movimentada na noite desta segunda-feira. Com 12 jogos, não faltaram emoções para os amantes do basquete norte-americano. Um dos destaques foi a atuação de Anthony Davis na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets por 112 a 107.

O ala-pivô de Los Angeles registrou 42 pontos, além de incríveis 23 rebotes na partida. O astro LeBron James também foi bem, com 22 pontos e oito assistências. No lado de Charlotte, se destacou o ala Miles Bridges, com 26 pontos e oito rebotes.