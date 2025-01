Palmeiras terá baixa de Felipe Anderson e Luighi no ataque contra o Bragantino; veja escalações

Escalados pra logo mais! ? O #MaiorCampeãoDoBrasil tá pronto pra 5ª rodada do @Paulistao! ??#PALxRBB pic.twitter.com/1tTUCTYyOa

O Verdão ainda não conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, que se recuperam de lesão. Piquerez, que voltou a ser relacionado no último compromisso após um longo tempo afastado, fica novamente no banco de reservas. Já o reforço Emiliano Martínez ainda não foi inscrito no Paulistão e, assim, não está à disposição.

A equipe alviverde vem de derrota para o Novorizontino, de virada, na Arena Barueri, e ocupa a segunda colocação do Grupo D do torneio. O time soma sete pontos, dois a menos que o líder da chave, São Bernardo.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino foi superado pelo Água Santa na rodada anterior, por 3 a 0, e está no terceiro lugar do Grupo B, com apenas três pontos conquistados. A equipe comandada por Fernando Seabra possui três reveses e apenas um triunfo no Estadual.