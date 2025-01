Soteldo tem reunião com Caixinha e apara arestas com técnico do Santos após polêmica

Nesta segunda-feira, o técnico Pedro Caixinha teve uma conversa com o meia-atacante Yeferson Soteldo no CT Rei Pelé. Os dois se reuniram antes do treino do Santos para aparar arestas.

O venezuelano estava incomodado devido a polêmica fala do comandante após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. O português alegou que o jogador é "indisciplinado taticamente".

No último sábado, Soteldo não viajou com o elenco para a partida contra o Velo Clube, em Rio Claro (SP). O Alvinegro Praiano alegou que ele foi poupado por conta da recente entorse no tornozelo.